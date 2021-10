Just oktoobris on hakinoorukite arvates see aeg, mil kodukandis juba piisavalt ringi vaadatud ja hing ihkab kaugemaid paiku kaeda. Said nad ju juba enne jaanipäeva tuule tiibadesse, olles enne oma esimese elukuu veetnud kas lärmakas ühiselamus kusagil kirikutornis või mujal müürilõhedes, õõnsate puudega mõisapargis või koguni korstnas.