Triin Varek, kes telefonivestluse ajal tugevalt köhis, sõnas, et ta sümptomid on tõsised. "Paraku pidin täna veel kodukontoris tööd tegema, kuid edasi ma praeguse tervisega kindlasti ei jaksa, homsest olen haiguslehel," kõneles Varek ning lisas, et linnajuhtimise kohustuse võtab ajutiselt üle abilinnapea Kert Karus.

Kert Karus rääkis, et on ka ise nädal aega raskelt haige olnud, kuid COVID-i testid on olnud negatiivsed. "Mul on ilmselt mingisugune muu hingamisteede haigus, mis samuti töötamist segab. Eks homme ole aru saada, kas olen võimeline töötama või mitte. Kui ma võimeline töötama ei ole, võtab kohustused üle järgmine abilinnapea," märkis Karus.