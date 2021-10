Nädala lõpp toob päikest ja kuni 14 kraadi sooja

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Vihma sajab põhiliselt Ida-Eestis. Saartel on taevas selgem ja enamasti sajuta ilm. Pärast keskööd hõrenevad pilved ka mandril ja ilm on enamasti sajuta. Tuul pöördub edelast läände ja loodesse 4-10, puhanguti 13, enne keskööd rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 3-8, rannikul kuni 11 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb. Ennelõunal sajab kohati veidi vihma, õhtupoolikul muutub sadu laialdasemaks. Puhub läänekaare tuul 3-8, õhtupoolikul tugevneb saartel puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 8-13 kraadi.

Reede öösel on pilves selgimistega ilm. Enne keskööd sajab mitmel pool vihma, pärast keskööd on saju võimalus väiksem ja saartest alates muutub taevas selgemaks. Puhub edelatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 m/s. Sooja on 7-11 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edelatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 m/s. Sooja on 10-14 kraadi.