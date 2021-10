“Punase Tähe” toimetusele kirjutati Porkunist, et sealne rahvas ei ole kinomehaanikute tööga rahul: mehed ilmuvad kohale kõva auru all ja jätavad filmidest osa näitamata. Nii juhtus ka 26. septembril, kui põhifilmi demonstreerimine lõpetati 55 minuti pärast. Öeldi, et lõpp. Olukorra päästis Põdrangult tulnud mehaanik, kes pani jooksma kaks ja pool näitamata jäänud filmiketast.