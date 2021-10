Tegelikult on siisikesi lihtne ära tunda kõikjal, kus nad liiguvad, sest talveperioodil kohtame neid enamasti suurtes parvedes ja selliseid lõbusaid parvi on raske mitte märgata. Lõbusaid sellepärast, et just säärase mulje nad meile jätavad, kuna häälitsevad pidevalt lustakalt. Ning kui parv asukohta vahetab, tundub, nagu teeksid nad seda tantsiskledes. Kuna nende lend on lainjas, üles-alla kõikuv, jätabki parve liikumine mulje, et siisikestel on alati tantsu- ja laulupidu.