Repliik: võtaks ainult halloween’i

Tatikana lubasin endale, et minust ei saa seda täiskasvanut, kes võtab kuskil sõna uute ilmingute vastu. Kui ainus platvorm on see, et asjad peaks jääma nõnda, nagu juba on, siis ongi juba suur küsimärk. Eriti poliitikas, kus otsuste mõju aastate pärast nähtavaks saab, on veider, kui otsustavad need, keda siis enam pole.