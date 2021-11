Kolumn: ma armastan viisakust ehk Kas matsid jäävad matsideks?

Kas viisakus on tõesti ilmast kadunud? Kas nutitelefon on nüüd pereliige number üks? Nii ja naa. Kindlasti on lisandunud konnasilmakirjalikkust: näiteks soovis eelmises valitsuses Eesti kõige räuskavam erakond panna rahvaõiguste sildi all inimhääletusele magamistoakombed. Ju nad ei teadnud, et viisakas seltskonnas seksist ei räägita, nagu ka rahast, poliitikast ja religioonist. Koroona on toonud uued kombed: sõgedad kisakõrid on hakanud ründama poes kassapidajaid. Eks kanad noki karjas ka kõige nõrgemat. Julge mees läheks poe juhataja juurde ja nõuaks seal oma õigust. Kassapidaja on vaid käsutäitja, kes ei tohi ilma maskita ostjaid teenindada.