Eeloleval nädalal tuleb paiguti arvestada talviste teeoludega

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi. Puhub edelatuul 3-9, puhanguti 12 m/s, Lääne-Eesti saartel ja mandri põhjarannikul kirde- ja põhjatuul 10-15, puhanguti kuni 20 m/s. Hommikuks pöördub tuul ka sisemaal põhja kiirusega 7-12, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma ja lörtsi, õhtupoolikul aga pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub põhja- ja loodetuul 6-11, puhanguti 15, Virumaa rannikul kuni 20 m/s. Õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on 2-6 kraadi, õhtul langeb temperatuur miinusesse.