Sündmuskohal viibinud päästjad nägid maja kõrval maha kukkunud elektrikaablit ja teavitasid kohe Elektrilevi avariibrigaadi. "Kell 22.28 saime teate, et tulekahjukohas on elektrikaabel maha kukkunud ning see on omakorda alajaamas rikke põhjustanud," sõnas Elektrilevi juhtimiskeskuse spetsialist Hardi Puusepp, kes ei osanud veel öelda, kas elektrikaabel võis tulekahjuga kuidagi seotud olla.