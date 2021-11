Ühtehoidmise ja eeskujuks olemise aeg

21.sajand on meid üllatanud mitmelgi moel – tehnoloogia kiirest arengust liigtarbimiseni. On leitud viise elu parendamiseks ja probleemide lahendamiseks, aga oleme saanud osa ka hirmust, teadmatusest ja traagikast, mille on endaga toonud koroonaviirus. Ühiskond on lõhestunud, aetakse taga “oma õigust”, kuulutatakse “oma tõde” ja on neid, kes raiuvad kui rauda, et nende tõde on õigem kui teistel.