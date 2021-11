Lähipäevad pakuvad nii pluss- kui ka miinuskraade

Laupäeva öösel on Ida-Eesti pilvisem ja kohati võib veidi vihma või lörtsi sadada, Lääne-Eestis on enam selgemat taevast ja ilm sajuta. Puhub loodetuul 2-8, öö hakul Virumaa rannikul puhanguti 13 m/s, hommikuks nõrgeneb ja pöördub saartel kagusse. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +3 kraadi, rannikul tuleb kuni +6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde ja on nõrk. Sooja on 3-5, saartel kuni 7 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi. Tuul pöördub lõunakaare põhjakaarde ja on nõrk. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi, rannikul tuleb kuni +6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Ida-Eestis võib kohati vihma ja lörtsi sadada. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 3-6 kraadi.