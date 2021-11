Valli Lember-Bogatkina mälestusnäitusele on kunstisõbrad toonud koduseintelt tema tundlikke akvarelle. Mõned akvarellid on eksponeeritud galerii akendel. Tagaplaanil keskel on valgustatud klaasimaal “Eesti laul”, mis valmis keerulistel 1950. aastatel. FOTO: Marianne Loorents