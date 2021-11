Taas on aeg nii kaugel, et metsades pauguvad jahipüssid. Rohkem kui kuu aega tagasi (9. oktoobril) algas põdrajaht. Rakvere Jahindusklubi jahimehed said loa 182 põdra laskmiseks. Kõigepealt täideti riigiplaanid. Põdraliha tuli anda 14,3 tonni. Selleks lasti 101 looma. Karepa sektsiooni mehed lasksid põdra, mille puhaskaal oli 285 kg.