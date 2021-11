Rakvere haiglas tuleb plaanilise ravi taastamisega veel oodata

Kui Kuressaare haigla teatas juba möödunud nädalal, et astutakse samme plaanilise ravi taastamise suunas, ja samu signaale on tulnud ka pealinna haiglatelt, siis Rakvere haigla juhi Ain Suurkaevu sõnul siin sellist tegevust veel plaanida ei saa. Suurkaev rääkis eile, et koroonaosakonnas on ravil 23 haiget, neist neli intensiivraviosakonnas. Kolmapäeval lisandus kaks haiget: üks tava-, teine intensiivravi saama.