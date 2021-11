Lähipäevad toovad tormituule ja kohati lumesaju

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma, pärast keskööd ka lörtsi. Hommikul lääne poolt alates sajuhood ja pilved hõrenevad. Tuul pöördub kõikjal loodesse ning tugevneb 6–12, puhanguti 18, rannikul 12–18, puhanguti 25, Hiiumaal ja mandri looderannikul kuni 30 m/s. Hommikul tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +6 kraadi, öö hakul tuleb kuni 10 kraadi sooja. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. On üksikute vihma- ja lörtsihoogude võimalus. Puhub loode- ja läänetuul 6–11, puhanguti 15, rannikul 9–14, puhanguti kuni 23 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Sooja on 3–7 kraadi.

Pühapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab vihma ja lörtsi. Puhub loode- ja läänetuul 5–11, rannikul puhanguti 15 m/s, hommikul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni +3 kraadi, rannikul tuleb kuni 5 kraadi sooja. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi, õhtul on sajuhooge laialdasemalt. Puhub loode- ja läänetuul 5–9, rannikul puhanguti 13 m/s, õhtul tuul tugevneb. Sooja on 1–6 kraadi.