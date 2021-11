Aasta-poolteist tagasi andis Kesküla mõista, et võib poliitikast eemale tõmbuda, kuid mõtles siis ümber. "Oli küll korraks selline mõte, et naaseks eraettevõtlusesse, aga viimane aasta on pakkunud palju väljakutseid ja otsustasin jätkata," rääkis ta. "Vallavolikogus moodustunud koalitsioon on töökas ja võimekas, tahtmine on nendega koos edasi minna. Pärast sellist häältesaaki olnuks muidugi vastutustundetu ka, kui ma poleks vastutust võtnud – ei saa ju valla inimestele öelda, et vabandust, hääletasite küll minu poolt, aga ma lähen nüüd minema."