Rubriigi “Viru Sõna 1989” lugejad on toredad inimesed, kes annavad hea meelega tagasisidet, kui mõni asi õhku jääb või on ekslikult kirja pandud. Sel korral tuli vastukaja Rakvere tärklise- ja siirupikombinaadi kohta. Ettevõtte postiaadress oli Niine 4, hiljem on selles majas tegutsenud mitu kauplust ning majutus- ja toitlustusasutust.