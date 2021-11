Juba mõnda aega on valitsenud paras talveilm. Hommikul on kraadipügalaid mõned üle kümne. Lundki maas tsipakene. Mõnede ennustajate järgi pidi talv tulema heitlik. Praegu on paras aeg liuväljade rajamiseks. Eelmisel nädalavahetusel võis Rakveres poisse tänavail uisutamas näha. Ohtlik muidugi. Kuidas on Rakveres lood liuväljade rajamisega?