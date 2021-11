PÖFFi veebikinos linastuv festivali grand prix´ võitnud "Armas Thomas" on sakslase Andreas Kleinerti film Ida-Saksamaa rebellist kirjanikust Thomas Braschist on kummardus kunstile ja mässumeelsusele, mis mõjub nagu sõõm värsket õhku meie poliitiliselt korrektsel ajastul.

Vaadata saab parima operaatoritöö auhinna saanud filmi "Ütle, kes on sinu sõbrad", mis jutustab uimastikauplejast Yilmazist ja on üks tänavusi parimaid Türgi linateoseid, parimaks debüütfilmiks tunnistatud linateost "Teistsugused inimsööjad” - Saksa režissööri Francesco Sossai katset tungida inimese meeleseisundi ja ihade sügavikku.

"Põhjusega mässajad" võidufilm "Ööliblikad" on poolaka Piotr Stasiku väljakutsuv, intrigeeriv ja poeetiline ellujäämisdraama poistest, kes põgenevad laagrist, kui internet välja lülitatakse. Parimas Balti filmis "Jooksus" kaob psühhoosihoo tulemusena jäljetult Marija kallim, kelle otsimiseks võtab tüdruk ette pika teekonna. Leeduka Andrius Blaževičiuse film on suurepäraste näitlejatöödega südamlik töö täis energiat ja kirge, nagu resümeeris žürii.

Publiku lemmikfilm on "Sõja sosinad", kus Berliinis töötava kurdi õpetaja turvaline elu laguneb koost, kui ta avastab, et tema surnuks arvatud õde on sattunud kodumaal Kurdistanis käiva jõhkra sõja keerisesse. Sakslase Florian Hoffmanni linateos näitab, kuidas ka väga kaugel toimuv sõda võib mõjutada meie kõigi elu.