Rakvere Teatrikohvikus avaneb Kaija Kesa näitus

Kui ilm ja loodus soosivad, siis liblikas avab soojas õhus tiivad ning lendab oma täies hiilguses. Ka inimene sirutab oma tiivad, kui ta on selleks valmis. Kaija Kesa on sellel näitusel süvenenud meie planeedi ühtede kaunimate olendite kujutamisele. "Mesilaste, liblikate ja teiste putukaliikide teema on mind puudutanud eriti viimastel aastatel, kui on tulnud teateid paljude liikide hävimisest või selle ohust. Kogu looduse hea käekäik võib olla nende väikeste olenditega seotud enam, kui arvata oskame. Inimestena on meil alati võimalus teha valikuid ühes või teises suunas, sest kõik algab meie sisemaailmast ning sellest, kes me tegelikult oleme," rääkis näituse autor Kaija Kesa.