Kolm tarka viivad Rakverest maailma tarkvaralahendusi

Nagu nimigi pooleldi naljaga viitab, sündis ettevõtte Rakvere kontor kolme targa mehe kokkusaamisest. “Kolm pealinna IT-meest lähevad Rakveres baari. Selline see alguslugu oligi,” räägib asutajaliige ja Rakvere kontori juhataja Peeter Ossip. Nii nagu Ossip ise, on ka teised leidnud siit kaaslased või kolinud koos perega kodumaakonda tagasi. “Võrreldes suurlinnadega on Virumaa väiksem ja turvalisem koht laste kasvatamiseks. Elu- ja töötempo on rahulikum ja mõnusam,” kõneleb IT-arendaja. “Ma usun, et nii mõnigi, kes on Tallinnasse või kaugemale kolinud, igatseb siia tagasi. Paljude jaoks jääb asi aga töökoha taha.”