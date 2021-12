Repliik: mitte midagi tegemisest

Olin hiljuti kaks nädalat puhkusel. Veidi selline pealesunnitud puhkus, sest otsustasin loobuda prilliorjusest ning moodsate võimaluste abil nägemist korrigeerida. See aga tähendas seda, et mõneks ajaks olid (ja on teatud määral siiani) minu jaoks välistatud kõikvõimalikud nägemist kurnavad tegevused.