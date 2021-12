Järjekordne petuskeem ⟩ Internetikelmid muutuvad järjest kavalamaks

Miks on see teavitus kahtlane? Esiteks on see tulnud aadressilt info@24hseb.com. SEB Pank ei kasuta sellise laiendiga meiliaadressi, nende aadressid lõpevad laiendiga .ee.

Vajutasin siiski lingile, mida kirjas pakuti – ma tean, kui kaugele võib minna ilma, et ma oma konto ja paroolid ohtu paneksin. Avanes aken, mis on äravahetamiseni sarnane SEB panga omaga, ainult aadressribas on täiesti suvaline aadress (https://sloneczko.zgora.pl/...../). Väga väike erinevus on kirja suuruses ja stiilis ning paremas servas pole hoiatust internetikelmide eest, mis õigel panga leheküljel on olemas.