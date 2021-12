Lähipäevadel valitseb sulailm

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega suurema sajuta ilm. Hommikul suureneb Lääne-Eestis sajutõenäosus. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 5-10, hommikul rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, saartel 0 kuni +2 kraadi, hommikuks tõuseb ka mandri lääneosas õhutemperatuur kuni 2 soojakraadini. Teisipäeva päeval on samuti pilves ilm. Tihe sadu levib läänest itta. Lääne-Eestis sajab vihma ja lörtsi, ida pool lörtsi ja lund ning kohati tuiskab. On jäiteoht. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0 kuni +4, ida pool 0 kuni -3 kraadi. Õhtuks läheb mõnevõrra soojemaks.