Kokkuvõtted EPT Kadrina osakonna plaaniosakonnas näitavad, et selle aasta algusest kuni 1. detsembrini on toodangut realiseeritud 750 000 rubla eest, möödunud aasta sellesama ajavahemikuga võrreldes 76 000 rubla eest rohkem. Ka traktoriagregaatide kapitaalremondi üheteistkümne kuu ülesandest on ette jõutud.