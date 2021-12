Talve algus on olnud suusarahvale rõõmustav, rajad on igal pool sisse sõidetud ja treenimisega ei tohiks kellelgi probleeme olla. Juba laupäeval alustab Haanjas Alexela noorte suusasari oma esimese etapiga ja juba enne aasta lõppu on kavas absoluutklassi Eesti meistrivõistlused lühematel distantsidel.