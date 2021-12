Kui palju teenivad Lääne-Virumaa omavalitsusjuhid?

Nii Rakvere linnapea kui ka Rakvere linnavolikogu esimehe brutopalk on 6,69 töötasu alammäära. Et alammäär on praegu 584 eurot, teeb see Triin Vareku ja Mihkel Juhkami kuupalgaks 3907 eurot, mis on Lääne-Virumaa omavalitsusjuhtide palgatipp.