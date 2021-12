Kokku saatsid ADM Bändikonkursile väga erineva suuruse, stiili ja taustaga kollektiivid 43 demopala, mille hulgast valis žürii välja kolm parimat ja neist omakorda võitja. Konkursi võitis 20-aastane Rakverest pärit Elisabeth Tiffany Lepik, kes õpib Viljandi Kultuuriakadeemias muusikaprodutsendiks. See ei ole elisabeth tiffany jaoks kaugeltki ainus tunnustus – möödunud nädalavahetusel jõudis tema laul "What to make of this", mida ta esitab koos ansambliga Minimal Wind, ka Eesti Laulu poolfinaali.

Konkursi võitja ütles, et kirg muusika ja laulmise vastu on saatnud teda terve elu: "Otsustasin saata ADMi Bändikonkursile oma kõige küpsema demo "Tell me about it, stud". See on ukulele keeltel kõlav 80ndatelik indie lugu. Loo sõnad on inspireeritud Grease'i muusikalist. Toon selle looga välja situatsiooni filmist, mis kipub juhtuma ka päriselus: olles kellegagi koos, võetakse alateadlikult üle silmarõõmu kombed ja olekud, olgu need siis head või halvad. Ja minu arvates on see ilus."