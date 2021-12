Detsembrikuu on ehitajailegi kibekiire kuu. Aasta töö otsi hakatakse kokku tõmbama. Rõõmu on tehtust nii ehitajail endil kui ka teistel inimestel. Eriti siis, kui on töötatud hästi. Kolmapäeval võttis riiklik komisjon vastu 18 korteriga elumaja Näpil. KEK on selle ehitanud oma rahva tarbeks. Töö oli laitmatu ja hindeks pandi “väga hea”.