Mis ikkagi ajas arboristid keset talve sellist tööd tegema? Virumaa Teataja saatis foto meestest Rakvere abilinnapea Kert Karusele, et asjas selgust saada.

"Tegelikult eriskummalist pole seal pildil midagi. Tegemist on arboristide tavalise tööpäevaga. Nemad töötavad aasta läbi ja asjatuid riske ei võta. Pildil olevad isikud on kutsetunnistusega arboristid, kes on muuhulgas spetsialiseerunud ohtlike puude raiumisele igal aastaajal," teatas Karus.