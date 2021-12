Nädala kaja: aasta kõige stressirohkem aeg

Pühad on ju toredad ja enamasti on ka mõni päev rohkem vaba kui harilikult. Nende kolme vaba päevaga oli vaja külastada ühe ja teise poole vanemaid, kõiki vanavanemaid ja kindlasti kedagi veel. Kõik ju ootasid pikisilmi, pakkusid süüa ja tahtsid juttu rääkida. Tähendab, mõnel päeval oli tarvis traavida läbi mitu kohta, et kellelegi mitte pettumust valmistada.

See oli umbes samasugune olukord kui anekdoodis. Laevakaptenil on elu tore: sõidab sadamasse, tüdruk ootab. Lenduril on tore – jõuab lennujaama, tütarlaps juba ootab. Rongijuhil on tore – jõuab raudteejaama ja neiu juba ootab. Aga neiul on paha: jookse sadamasse, siis lennujaama, järgmiseks rongijaama. Vaiksest mõnusasti kodus olemisest oli asi kaugel.