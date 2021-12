Jõuluvaade: terve elu, mitte ainult jõulud

Jõulud on klassika. Pühad, mis võivad meeldida või mitte meeldida, aga vähemalt korraks on hea tunne, kui otsida kummutisahtlisse peidetud kastist välja säravad jõulumunad ja need kuuse külge riputada. “Raisk, juba ajab okkaid!” siunad, aga samas on lõhn nii hea ju. Toob esile pildikesi ajast, mil jõuludega ei olnud seotud miski muu peale maagia.