"Haiglasse toimetati Mercedeses viibinud 23-aastane naine ning Hyundaist 51-aastane naine ja 11-aastane poiss," jätkas Kahro ning lisas, et mõlemal autol vastasid rehvid nõuetele ning mõlema auto juhil oli vastav sõiduki juhtimise tunnistus olemas.

Kohapeal on liiklus häiritud ning tee peal on palju autodetaile. Liiklust reguleerib politsei.

Täna on Lääne-Virumaal juhtunud juba kolm liiklusõnnetust, kus on saadud ka kergemaid vigastusi. Teed on äärmiselt libedad ja ettearvamatud.