Külmas ja karges kulgenud distantsile oli kohale saabunud 45 spordihuvilist. Veidi enam kui poole distantsi peal, Haljalas, rääkis üks osavõtjatest, Helen Leuska, et suure grupi tempo on piisav, et külm ei hakkaks. "Jalad on küll läbimärjad, aga külm ei ole üldse. Tähtis on pidevalt liikumises olla ja mitte seisma jääda," kirjeldas Leuska.