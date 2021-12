"Aitäh kõigile, kes leidsid aega ja võimaluse rahvastikuregistris oma andmed üle vaadata ja korrastada! Järgmise sammuna algab rahvaloenduse e-küsimustiku täitmine ning sellele on aega vastata 22. jaanuarini," ütles Liina Osila lisades, et pea kuuajane periood peaks jätma piisava ajavaru, et osaleda saaksid kõik Eesti inimesed.

"Kohustuslik on küsitlusel osalemine 61 000 juhuvalimisse sattunud inimesele, siiski ootame, et veelgi täpsemate andmete saamiseks lööksid kaasa kõik Eesti inimesed," lausus rahvaloenduse projektijuht. Küsimustikule saavad vastata kõik, kelle püsielukoht on Eestis ning selle kohta tuleb ka vastav meeldetuletus e-posti aadressile. Need, kelle jaoks on vastamine kohustuslik, saavad paberkirjal kutse ka tavapostkasti.