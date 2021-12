Vinni abivallavanem Eerik Lumiste tõdes, et otsingud sellele ametikohale on tõesti kestnud tavatult kaua, alates juunikuust on otsingud olnud kohati aktiivsemad, kohati jällegi passiivsemad. Praegu on täitmata ametikoha ülesanded jagatud olemasolevate vallatöötajate vahel. Enim lisaülesandeid on see toonud valla eri piirkondade haldusjuhtidele.