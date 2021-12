Rakvere Teede Remondi ja Ehituse Valitsus sai teedeehituse rahalise plaaniga hakkama juba 1. detsembriks. See oli üle kolme ja poole miljoni rubla. Raskem on aga nomenklatuurse plaani täitmisega. Täpselt tähtajaks valmis Kotka–Võsu maantee (11,8 km). Mustkatte said Väike-Maarja – Tamsalu maantee (9,1 km), Simuna–Tammiku (7,7 km) ja Moe–Tapa vaheline lõik (3,3 km).