Juhtkiri: liiklusõnnetuste tume vari

Siin tasub aga meenutada, et varem on liiklusõnnetuste statistika veelgi nukram olnud. Mida enam ajas tagasi läheme, seda süngemaid arve näeme: tegelikult toimus siis liiklusõnnetusi rohkem ja reeglina olid nende tagajärjed raskemad kui tänapäeval. Oluline on meeles pidada sedagi, et liiklejate arv kasvab pidevalt. Lihtsalt 90-ndatel või nõukogude ajal polnud igal möödasõitjal telefoni, millega sai õnnetusest pilti teha või seda filmida. Ka võimud hoidsid infot kinni. Avalikustamisel ja kajastamisel on aga oma tähendus.