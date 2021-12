Võhu kolhoosidevahelise toiduainetetööstuse toodangust on nõutavaimad maitsvad naturaalveinid. Neid valmistatakse Võhus kokku kuus eri sorti. Neist kõige enam küsitakse küll dessertveini “Triinu” ja poolmagusat “Punast lauaveini”. Tänavuse aasta veini kogutoodang on 470 000 liitrit. Sellega on aastaülesanne ka täidetud. Tänavu on realiseeritud ka 150 tonni maltoosat.