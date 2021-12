Videos tantsis esteetika- ja tantsukooli uus esindusrühm FÄM, mille liikmed on valitud konkursiga. Tantsijaid juhendas tantsuõpetaja Getter Tõškevitš ja video võttis üles Merje Poomi poeg Roomet Poom. “See oli mõnus kodune projekt, kus ei pidanud leiutama midagi keerulist,” ütles Merje Poom ja lisas, et kuna ta elab Porkunis, polnud mõisas filmida üldse keeruline, sest Porkuni on väike küla, kus kõik teavad kõiki.