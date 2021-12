Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla, kes koos ilutulestiku korraldajatega kohapeal liiklust reguleeris ja publiku ohutust jälgis, rääkis, et ilutulestik on niikuinii midagi sellist, mis inimestes väga erinevaid tundeid tekitab, miks siis mitte proovida seda hoopis varasemaks tuua, et ka väikeste lastega pered saaksid rakettide ilust osa ning vähem inimesi tunneks end lärmist häirituna.