Uus aasta murdis ka “Energia” kolhoosi sisse, rind ees. Mitmete ehitustega jõuti lõpule. Lasila osakonna uude lasteaeda kolib sisse pisipere. Lasteaiatädidel rõõmu kui palju, rääkimata siis vanematest. Ruumid on valgusrikkad. Igal rühmal (neid on kokku kolm) on omaette abi- ja muud ruumid. Sõimelastele on majandilt riietuski ette nähtud.