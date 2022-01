Juhis uueks aastaks

Olen minagi oma möödunud aasta kokkuvõtted teinud ja esimene avastus on, et koroona minu aasta märksõnade esikolmikusse ei mahu. Kuidas see võimalik on? Olin minagi oma kümme päeva kodustes oludes. Aga mis on kümme päeva kolmesaja kuuekümne viiest? Köki-möki. Koroona ei vähendanud mu tööhulka. Üks lähetus jäi ära, aga asjad ei jäänud ajamata. Vahepõikena ütlen, et kui veel on neid, kes 55. eluaastaks pole ettevõtjaks hakanud, kuigi seda tahaksid, siis soovitan see tee ette võtta. Muidugi peab olema keegi, kes on valmis teie väljasaadetud arved tasuma, ehk see, mida te teete, peab kellelegi vajalik olema. Gross müüb näiteks süüa. Inimesed ilmselgelt vajavad seda pidevalt. Mõni isegi kolm korda päevas.