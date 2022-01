Teeninduskombinaadi "Viru" Tapa silmkoetsehhis valmistatud kampsunid on tarbijate seas heas kirjas ja neid tellitakse päris kaugelt. Üks tublimaid kudujaid on Karin Särg. Ta kuulub samasse kollektiivi juba kaheksateist aastat. On kombinaadis võitnud kutseala parima nimetuse. Kaastöötajad tunnevad teda ka tragi ametiühinguaktivistina.