Palmse mõisa direktor Merili Vipper ütles, et uut restorani praegu suure avapauguga lahti ei tehta. Küll on aga plaanis korraldada pidulikum avamine maikuus. Väike lootus on, et sinna tulevad Saksamaalt kohale ka Pahlenite suguvõsa liikmed, kellega Vipper on seda võimalust arutanud.