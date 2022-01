Kolmapäeva öösel tuleb kuni 23 kraadi külma

Öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Hommikul jõuab saartele ja looderannikule lume- ja lörtsisadu, mis edasi kagu suunas liigub, kohati tuiskab. Puhub lõuna- ja edelatuul 2–8, saartel ja rannikul tugevneb 6–11, puhanguti 16 m/s. Külma on 11–17, pikemate selgimiste korral kuni 23 kraadi, Lääne-Eestis 2–7 kraadi ning saartel võib ka kuni kraad sooja tulla.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 2–6 m/s. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on heast mõõdukani. Külma on 16–20 kraadi.