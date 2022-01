Aap Vels avaldas kolmapäeval peetud kohtuistungi alguses soovi, et temalt võetaks ära käerauad. Mitmes kuriteos süüdistatav Vels põhjendas taotlust sooviga lüüa kohtuprotsessis aktiivselt kaasa. Täpsemalt öeldes teha märkmeid, mida käeraudades olles on tülikas teha. Vels viitas Euroopa Kohtu hinnangule, et kohtualusel on õigus osaleda istungil aktiivselt ja talle peab selleks tagama vajalikud tingimused. Ka viitas Vels varasematele kohtuistungitele, kus temalt on käerauad ära võetud.