Briti sõdurite kolmepäevase külmalaagri kulminatsiooniks on varustuses jääauku hüppamine, mis on pikalt ette teada harjutus, mida oodatakse pikisilmi. Šoki ja külmatundega tegelemiseks on esmalt tarvis teada, kuidas keha külmale reageerib ning mil moel seejärel kiirelt oma keha üle kontroll haarata. Vastasel juhul võib jääauku kukkumine elus viimaseks tegevuseks jääda.