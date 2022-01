​Murutraktoritega on maailmas võidu sõidetud juba aastakümneid. Eestistki on ametlikud võistlused ja tulemused teada vähemalt 2012. aastast. "Minul läheb näiteks neljas hooaeg," ütles Rait Rosar, üks Sõmeru võistluse korraldajaid ja ühtlasi osalejaid. "Siin Sõmerul on meil esimene etapp, aga see on ainus talvine. Kui soojaks läheb siis jätkame, järgmine võidusõit toimub loodetavasti Kundas."