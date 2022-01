Juhtkiri: see alahinnatud rahuaeg

Ühest hiljuti Postimehes ilmunud artiklist käis läbi mõte, et üha enam on Euroopas kasvamas sõjalise konflikti oht. Artiklis sai sõna mitu eksperti, kes on jälginud maailmas toimuvat ning teinud sellest järelduse, et Venemaa surve Euroopale, sealhulgas NATO-le üha kasvab. Kui reaalsest agressioonist Ukraina vastu räägitakse alles viimasel nädalal, siis sellise järelduse võis teha juba õige mitu nädalat tagasi. Sõjaks valmistumine käib Venemaal juba pikemat aega. Et sõda alustada, on vaja seda selgitada oma rahvale ja rahvusvahelisele üldsusele.